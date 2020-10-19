Власти Подмосковья назвали срок действия новых коронавирусных ограничений

Ранее в регионе запретили посещение развлекательных заведений в ночное время с 0.00 до 8.00, также действуют ограничения на походы в бани, заведения общепита, салоны красоты, ателье, гостиницы. Их работа возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Московская область стабильно занимает второе место в России по числу заболевших коронавирусом (80 951). По данным оперштаба на 19 октября, суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 466.