Власти Подмосковья назвали срок действия новых коронавирусных ограничений
Проведение массовых и спортивных мероприятий в Московской области будет запрещено с 21 октября по 7 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.
«В соответствии с постановлением губернатора с 21 октября по 7 ноября включительно на территории Московской области запрещается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», — говорится в сообщении.
Физкультурные, спортивные мероприятия и тренировки с участием профессиональных спортсменов будут разрешены без присутствия зрителей. Также в этот период гражданам нельзя будет посещать музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Прогулки на их территории будут разрешены.
Согласно постановлению, посетителям предприятий общепита и торгово-развлекательных центров площадью свыше 5000 кв. м будут измерять температуру на входе и не пускать тех, у кого она будет повышена.
Ранее в регионе запретили посещение развлекательных заведений в ночное время с 0.00 до 8.00, также действуют ограничения на походы в бани, заведения общепита, салоны красоты, ателье, гостиницы. Их работа возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Московская область стабильно занимает второе место в России по числу заболевших коронавирусом (80 951). По данным оперштаба на 19 октября, суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 466.