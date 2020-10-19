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Власти Подмосковья назвали срок действия новых коронавирусных ограничений

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Проведение массовых и спортивных мероприятий в Московской области будет запрещено с 21 октября по 7 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

«В соответствии с постановлением губернатора с 21 октября по 7 ноября включительно на территории Московской области запрещается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», — говорится в сообщении. 

Физкультурные, спортивные мероприятия и тренировки с участием профессиональных спортсменов будут разрешены без присутствия зрителей. Также в этот период гражданам нельзя будет посещать музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Прогулки на их территории будут разрешены.

Согласно постановлению, посетителям предприятий общепита и торгово-развлекательных центров площадью свыше 5000 кв. м будут измерять температуру на входе и не пускать тех, у кого она будет повышена.

Ранее в регионе запретили посещение развлекательных заведений в ночное время с 0.00 до 8.00, также действуют ограничения на походы в бани, заведения общепита, салоны красоты, ателье, гостиницы. Их работа возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Московская область стабильно занимает второе место в России по числу заболевших коронавирусом (80 951). По данным оперштаба на 19 октября, суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 466.

Ранее по теме: В Подмосковье введут новые ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных