В Подмосковье введут новые ограничения из-за коронавируса

Ранее в регионе уже запретили посещение развлекательных заведений в ночное время с 0.00 до 8.00, также действуют ограничения на походы в бани, заведения общепита, салоны красоты, ателье, гостиницы и проч. Их работа возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.