В Подмосковье введут новые ограничения из-за коронавируса
С 21 октября в Московской области приостановят работу выставок и музеев, а также запретят массовые и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева.
«В Московской области с 21 октября вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Также закрываются для посещения выставки и музеи», — говорится в сообщении. Соответствующее решение принял губернатор Подмосковья.
Ранее в регионе уже запретили посещение развлекательных заведений в ночное время с 0.00 до 8.00, также действуют ограничения на походы в бани, заведения общепита, салоны красоты, ателье, гостиницы и проч. Их работа возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.
Московская область стабильно занимает второе место в России по числу заболевших коронавирусом (80 951). По данным оперштаба на 19 октября, суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 466.
Суточный прирост заболевших в целом по России 19 октября вновь обновил рекорд — 15 982. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли. За весь период число летальных исходов достигло 24 366, выздоровели 1 075 904 человека, более 315 000 продолжают лечение.