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В Подмосковье введут новые ограничения из-за коронавируса

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С 21 октября в Московской области приостановят работу выставок и музеев, а также запретят массовые и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева.

«В Московской области с 21 октября вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Также закрываются для посещения выставки и музеи», — говорится в сообщении. Соответствующее решение принял губернатор Подмосковья.

Ранее в регионе уже запретили посещение развлекательных заведений в ночное время с 0.00 до 8.00, также действуют ограничения на походы в бани, заведения общепита, салоны красоты, ателье, гостиницы и проч. Их работа возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.

Московская область стабильно занимает второе место в России по числу заболевших коронавирусом (80 951). По данным оперштаба на 19 октября, суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 466.

Суточный прирост заболевших в целом по России 19 октября вновь обновил рекорд — 15 982. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли. За весь период число летальных исходов достигло 24 366, выздоровели 1 075 904 человека, более 315 000 продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных