Власти Челябинска рассказали о повторных случаях заболевания коронавирусом

«Случаи повторного заражения есть. У кого в легкой форме было весной, несколько случаев я знаю, сейчас переболели среднетяжелой пневмонией. Есть случаи, когда наоборот было: у кого пневмония была в марте, сейчас, когда пришел положительный тест, никаких симптомов. Здесь болезнь достаточно коварна», — сказала она.