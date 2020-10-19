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Власти Челябинска рассказали о повторных случаях заболевания коронавирусом

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В Челябинской области фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы региона Ирину Гехт.

«Случаи повторного заражения есть. У кого в легкой форме было весной, несколько случаев я знаю, сейчас переболели среднетяжелой пневмонией. Есть случаи, когда наоборот было: у кого пневмония была в марте, сейчас, когда пришел положительный тест, никаких симптомов. Здесь болезнь достаточно коварна», — сказала она.

При этом Гехт подчеркнула, что пока делать выводы о противоположном течении болезни в случае повторного заражения рано.

«И те люди, которые переболели и следят за своими антителами, мы видим, что антитела снижаются, начиная с пятого месяца, и фактически сходят на нет. По тем случаям, которые мы наблюдаем, антитела вырабатываются примерно на шесть месяцев», — отметила замгубернатора Челябинской области.

По данным местного минздрава, на утро 19 октября в Челябинской области подтверждено 18621 случай заболевания коронавирусом. Прирост этого показателя за последние сутки составил 107 человек.

Согласно данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли. За весь период число летальных исходов достигло 24 366, выздоровели 1 075 904 человека, более 315 000 продолжают лечение.

Ранее по теме: В России выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных