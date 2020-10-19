Власти Челябинска рассказали о повторных случаях заболевания коронавирусом
В Челябинской области фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы региона Ирину Гехт.
«Случаи повторного заражения есть. У кого в легкой форме было весной, несколько случаев я знаю, сейчас переболели среднетяжелой пневмонией. Есть случаи, когда наоборот было: у кого пневмония была в марте, сейчас, когда пришел положительный тест, никаких симптомов. Здесь болезнь достаточно коварна», — сказала она.
При этом Гехт подчеркнула, что пока делать выводы о противоположном течении болезни в случае повторного заражения рано.
«И те люди, которые переболели и следят за своими антителами, мы видим, что антитела снижаются, начиная с пятого месяца, и фактически сходят на нет. По тем случаям, которые мы наблюдаем, антитела вырабатываются примерно на шесть месяцев», — отметила замгубернатора Челябинской области.
По данным местного минздрава, на утро 19 октября в Челябинской области подтверждено 18621 случай заболевания коронавирусом. Прирост этого показателя за последние сутки составил 107 человек.
Согласно данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли. За весь период число летальных исходов достигло 24 366, выздоровели 1 075 904 человека, более 315 000 продолжают лечение.