Заммэра Москвы Ликсутов вылечился от коронавируса
Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил о том, что вылечился от COVID-19, его тесты показали отрицательные результаты.
«По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов — получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то, что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома», — цитирует пресс-служба Дептранса Ликсутова.
По его словам, с завтрашнего дня он приступит к работе в полном объеме, продолжая соблюдать меры безопасности.
За последние сутки в России зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. В Москве за сутки зафиксировали 5376 заболевших, 1 767 пациентов выздоровели, 51 человек умер. Всего в столице зарегистрировано 367 629 случаев COVID-19.