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Заммэра Москвы Ликсутов вылечился от коронавируса

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Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил о том, что вылечился от COVID-19, его тесты показали отрицательные результаты.

«По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов — получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то, что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома», — цитирует пресс-служба Дептранса Ликсутова.

По его словам, с завтрашнего дня он приступит к работе в полном объеме, продолжая соблюдать меры безопасности.

За последние сутки в России зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. В Москве за сутки зафиксировали 5376 заболевших, 1 767 пациентов выздоровели, 51 человек умер. Всего в столице зарегистрировано 367 629 случаев COVID-19. 

Ранее по теме: В России выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных