Заммэра Москвы Ликсутов вылечился от коронавируса

«По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов — получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то, что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома», — цитирует пресс-служба Дептранса Ликсутова.