Глава РФПИ анонсировал поставки вакцины от коронавируса в Аргентину и Перу
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшее время объявит о соглашениях с Аргентиной и Перу о поставках в эти страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
«Мы в ближайшее время объявим о соглашении с Аргентиной, о соглашении с Перу в дополнение к тем соглашениям, которые у нас уже есть и с Мексикой, и с Бразилией, и с рядом других стран», — сказал Дмитриев. По его словам, поставки вакцины в Латинскую Америку могут начаться в декабре.
Ранее Дмитриев сообщал, что российской вакциной заинтересовались более 50 стран, РФПИ договорилась о ее производстве с Бразилией, Индией, Китаем, Кореей и Турцией.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины с участием около 40 000 добровольцев. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Президент отметил, что третья вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась в центре Чумакова, «на подходе».