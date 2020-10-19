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Глава РФПИ анонсировал поставки вакцины от коронавируса в Аргентину и Перу

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшее время объявит о соглашениях с Аргентиной и Перу о поставках в эти страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Мы в ближайшее время объявим о соглашении с Аргентиной, о соглашении с Перу в дополнение к тем соглашениям, которые у нас уже есть и с Мексикой, и с Бразилией, и с рядом других стран», — сказал Дмитриев. По его словам, поставки вакцины в Латинскую Америку могут начаться в декабре. 

Ранее Дмитриев сообщал, что российской вакциной заинтересовались более 50 стран, РФПИ договорилась о ее производстве с Бразилией, Индией, Китаем, Кореей и Турцией.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины с участием около 40 000 добровольцев. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Президент отметил, что третья вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась в центре Чумакова, «на подходе».

Ранее по теме: Испытания третьей вакцины от коронавируса начались еще в двух городах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных