Глава РФПИ анонсировал поставки вакцины от коронавируса в Аргентину и Перу

«Мы в ближайшее время объявим о соглашении с Аргентиной, о соглашении с Перу в дополнение к тем соглашениям, которые у нас уже есть и с Мексикой, и с Бразилией, и с рядом других стран», — сказал Дмитриев. По его словам, поставки вакцины в Латинскую Америку могут начаться в декабре.