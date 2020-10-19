В Москве начал работать сервис для регистрации посетителей клубов

В мэрии объяснили, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ввести систему предложили представители баров и клубов, чтобы избежать закрытия. Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сказал, что власти Москвы могут распространить систему check-in на госучреждения, если эксперимент с ночными клубами будет успешен.