В Москве начал работать сервис для регистрации посетителей клубов
Сервис для регистрации посетителей баров и ночных клубов Москвы – checkin.mos.ru – начал свою работу.
«Вы попали на страницу сервиса по регистрации посещения общественного места. Регистрируясь в данном общественном месте, вы соглашаетесь на оповещение в случае возможного контакта с посетителем с подтвержденным COVID-19», — говорится в сообщении на сайте.
Сегодня, 19 октября, доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377.
В мэрии объяснили, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ввести систему предложили представители баров и клубов, чтобы избежать закрытия. Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сказал, что власти Москвы могут распространить систему check-in на госучреждения, если эксперимент с ночными клубами будет успешен.
В Москве, по данным оперативного штаба, за сутки зафиксировали 5376 заболевших, 1 767 пациентов выздоровели, 51 человек умер. Всего в столице зарегистрировано 367 629 случаев COVID-19.