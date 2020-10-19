Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Москве начал работать сервис для регистрации посетителей клубов

Ведомости

Сервис для регистрации посетителей баров и ночных клубов Москвы – checkin.mos.ru – начал свою работу.

«Вы попали на страницу сервиса по регистрации посещения общественного места. Регистрируясь в данном общественном месте, вы соглашаетесь на оповещение в случае возможного контакта с посетителем с подтвержденным COVID-19», — говорится в сообщении на сайте. 

Сегодня, 19 октября, доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377.  

В мэрии объяснили, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ввести систему предложили представители баров и клубов, чтобы избежать закрытия. Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сказал, что власти Москвы могут распространить систему check-in на госучреждения, если эксперимент с ночными клубами будет успешен. 

В Москве, по данным оперативного штаба, за сутки зафиксировали 5376 заболевших, 1 767 пациентов выздоровели, 51 человек умер. Всего в столице зарегистрировано 367 629 случаев COVID-19.

Ранее по теме: В России выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса за сутки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных