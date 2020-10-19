В Петербурге ограничат время работы ресторанов до 23 часов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что посещение ночных клубов и баров в Москве с 19 октября станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов. Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус.