В Петербурге ограничат время работы ресторанов до 23 часов
Власти Санкт-Петербурга планируют ограничить время работы ресторанов до 23 часов в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора города Евгения Елина.
«Планируется ввести ограничение на время работы ресторанов. Они будут работать до 23:00», — сказал Елин в видеокомментарии, распространенном пресс-службой Смольного. Когда будут введены новые ограничения, он не уточнил.
Вице-губернатор пошутил, что сегодня не время развлекаться и «передавать друг другу вирус в жарком танце», а есть после 23 часов вредно. «Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — отметил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что посещение ночных клубов и баров в Москве с 19 октября станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов. Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел с 17 октября временный запрет на посещение развлекательных заведений в ночное время в рамках борьбы с распространением коронавируса.