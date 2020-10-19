Патриарх Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», — говорится в сообщении.
10 сентября епархиальный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви бывшего схиигумена Сергия, который отрицал существование коронавируса, критиковал решения РПЦ и «захватил» Среднеуральский женский монастырь. Сергия отлучили в связи с тем, что после лишения священнического сана он продолжал проводить службы. Решение суда было направлено на подпись патриарху Кириллу.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергию проповедовать и отправил под церковный суд весной этого года после того, как в сети распространились записи проповедей, где тот говорил о создании «электронного концлагеря сатаны», а также проклинал руководство РПЦ за закрытие храмов из-за коронавируса. 3 июля Сергия лишили сана схиигумена.
В пресс-службе РПЦ напомнили, что епархиальный суд Екатеринбургской епархии 3 июля признал Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и постановлений Вселенских Соборов. В решении епархиального суда было отмечено, что он открыто нарушил предписания правящего архиерея, допускал в своих выступлениях ложь и клевету.