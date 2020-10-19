Патриарх Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергию проповедовать и отправил под церковный суд весной этого года после того, как в сети распространились записи проповедей, где тот говорил о создании «электронного концлагеря сатаны», а также проклинал руководство РПЦ за закрытие храмов из-за коронавируса. 3 июля Сергия лишили сана схиигумена.