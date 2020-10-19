Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Патриарх Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», — говорится в сообщении. 

10 сентября епархиальный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви бывшего схиигумена Сергия, который отрицал существование коронавируса, критиковал решения РПЦ и «захватил» Среднеуральский женский монастырь. Сергия отлучили в связи с тем, что после лишения священнического сана он продолжал проводить службы. Решение суда было направлено на подпись патриарху Кириллу. 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергию проповедовать и отправил под церковный суд весной этого года после того, как в сети распространились записи проповедей, где тот говорил о создании «электронного концлагеря сатаны», а также проклинал руководство РПЦ за закрытие храмов из-за коронавируса. 3 июля Сергия лишили сана схиигумена. 

В пресс-службе РПЦ напомнили, что епархиальный суд Екатеринбургской епархии 3 июля признал Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и постановлений Вселенских Соборов. В решении епархиального суда было отмечено, что он открыто нарушил предписания правящего архиерея, допускал в своих выступлениях ложь и клевету.

Ранее по теме: Уральского схимонаха Сергия отлучили от церкви

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных