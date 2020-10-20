В Саратовской области уволили обвиняемого во взятках министра транспорта

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру области, Следственный комитет обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере в связи с тем, что его супруга с 2011 г. по июнь 2020 г. фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации в течение девяти лет, за которые в сумме получила зарплату в размере более 3 млн руб. Они «предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации». 22 сентября суд отстранил Зайцева от должности на время следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.