В Саратовской области уволили обвиняемого во взятках министра транспорта
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил обвиняемого в получении взяток Алексея Зайцева с должности министра транспорта и дорожного хозяйства в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба саратовского губернатора. Причиной увольнения указано представление неполных сведений о доходах, расходах и имуществе. На должность Зайцева назначен Алексей Петаев.
«Алексей Васильевич Зайцев уволен с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области в связи с представлением неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, повлекшем утрату доверия к работнику со стороны работодателя», — говорится в сообщении.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру области, Следственный комитет обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере в связи с тем, что его супруга с 2011 г. по июнь 2020 г. фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации в течение девяти лет, за которые в сумме получила зарплату в размере более 3 млн руб. Они «предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации». 22 сентября суд отстранил Зайцева от должности на время следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.