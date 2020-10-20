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В Саратовской области уволили обвиняемого во взятках министра транспорта

Ведомости

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил обвиняемого в получении взяток Алексея Зайцева с должности министра транспорта и дорожного хозяйства в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба саратовского губернатора. Причиной увольнения указано представление неполных сведений о доходах, расходах и имуществе. На должность Зайцева назначен Алексей Петаев.

«Алексей Васильевич Зайцев уволен с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области в связи с представлением неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, повлекшем утрату доверия к работнику со стороны работодателя», — говорится в сообщении.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру области, Следственный комитет обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере в связи с тем, что его супруга с 2011 г. по июнь 2020 г. фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации в течение девяти лет, за которые в сумме получила зарплату в размере более 3 млн руб. Они «предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации». 22 сентября суд отстранил Зайцева от должности на время следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных