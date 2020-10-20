В Туве возобновили подачу электричества после аварии

Ранее о том, что республика осталась без электричества, сообщал глава республики Шолбан Кара-оол на странице «ВКонтакте». Он пояснил, что специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработало автоматическое аварийное отключение. Он отмечал, что переподключение на вторую линию через Абазу будет происходить в течение часа.