В США десять человек обвинили в контрабанде гаджетов в Россию на $50 млн

В прокуратуре добавили, что многие из перевезенных таким образом гаджетов были украдены, а затем вывезены из США и ввезены на российскую территорию без оформления экспортных документов. Один человек мог перевозить электроники на сотни тысяч долларов. «Например, 5 октября 2019 г. Саидов (один из фигурантов дела. — «Ведомости») перевез девять чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около $250 000», — пояснили в прокуратуре. Во время обысков у одного из обвиняемых нашли $600 000 и «большое количество электронных устройств»