В США десять человек обвинили в контрабанде гаджетов в Россию на $50 млн
Федеральный суд в Бруклине предъявил обвинения группе из десяти человек в незаконной контрабанде в Россию электронных устройств, в том числе продукции Apple, на общую сумму более $50 млн и в сговоре с действующими и бывшими сотрудниками «Аэрофлота». Об этом сообщает прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. У более 100 причастных к преступлению работников российской авиакомпании отозваны американские визы.
Согласно сообщению, обвиняемые участвовали в незаконной контрабанде наличных денег и электронных устройств с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот». «Ответчики предположительно участвовали в схеме по экспорту электронных устройств на сумму более $50 млн, включая Apple iPhone, iPad и Apple Watch, из Соединенных Штатов в Россию», — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что многие из перевезенных таким образом гаджетов были украдены, а затем вывезены из США и ввезены на российскую территорию без оформления экспортных документов. Один человек мог перевозить электроники на сотни тысяч долларов. «Например, 5 октября 2019 г. Саидов (один из фигурантов дела. — «Ведомости») перевез девять чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около $250 000», — пояснили в прокуратуре. Во время обысков у одного из обвиняемых нашли $600 000 и «большое количество электронных устройств»
На данный момент восемь человек, которые, как считает следствие, участвовали в этой схеме, арестованы. Еще двое скрываются от правосудия. Являются ли все из обвиняемых гражданами России, не уточняется. «По итогам расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз у сотрудников Аэрофлота за участие в их схеме», заключили в прокуратуре. Генконсульство России в Нью-Йорке проверяют информацию о том, что среди обвиняемых есть россияне, передает ТАСС.