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В США десять человек обвинили в контрабанде гаджетов в Россию на $50 млн

Ведомости

Федеральный суд в Бруклине предъявил обвинения группе из десяти человек в незаконной контрабанде в Россию электронных устройств, в том числе продукции Apple, на общую сумму более $50 млн и в сговоре с действующими и бывшими сотрудниками «Аэрофлота». Об этом сообщает прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. У более 100 причастных к преступлению работников российской авиакомпании отозваны американские визы.

Согласно сообщению, обвиняемые участвовали в незаконной контрабанде наличных денег и электронных устройств с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот». «Ответчики предположительно участвовали в схеме по экспорту электронных устройств на сумму более $50 млн, включая Apple iPhone, iPad и Apple Watch, из Соединенных Штатов в Россию», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что многие из перевезенных таким образом гаджетов были украдены, а затем вывезены из США и ввезены на российскую территорию без оформления экспортных документов. Один человек мог перевозить электроники на сотни тысяч долларов. «Например, 5 октября 2019 г. Саидов (один из фигурантов дела. — «Ведомости») перевез девять чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около $250 000», —  пояснили в прокуратуре. Во время обысков у одного из обвиняемых нашли $600 000 и «большое количество электронных устройств» 

На данный момент восемь человек, которые, как считает следствие, участвовали в этой схеме, арестованы. Еще двое скрываются от правосудия. Являются ли все из обвиняемых гражданами России, не уточняется. «По итогам расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз у сотрудников Аэрофлота за участие в их схеме», заключили в прокуратуре. Генконсульство России в Нью-Йорке проверяют информацию о том, что среди обвиняемых есть россияне, передает ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных