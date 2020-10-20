Суд отклонил жалобы на приговор осужденных по делу «Сети»

В феврале 2020 г. фигуранты дела «Сети» Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев были признаны Приволжским окружным военным судом виновными в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия. Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев и Андрей Чернов — в участии в террористическом сообществе. Помимо этого, трое фигуарнтов обвинялись в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский — на 16 лет, Чернов — на 14 лет, Иванкин — на 13 лет, Кульков — на 10 лет, Куксов — на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев — на 6 лет колонии общего режима.