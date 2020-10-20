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Суд отклонил жалобы на приговор осужденных по делу «Сети»

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Апелляционный военный суд оставил в силе приговор семерым фигурантам дела запрещенного в России террористического сообщества «Сеть», сообщает ТАСС.

«Приговор Приволжского окружного военного суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказал судья.

Защита одного из осужденных Василия Куксова намерена подать кассационную жалобу в Европейский суд по правам человека, сказал адвокат Александр Федулов. Аналогичное намерение подтвердили защитники осужденных Дмитрия Пчелинцева, Максима Иванкина, Ильи Шакурского. В свою очередь, адвокат Михаила Чернова Станислав Фоменко сказал, что «будет подана как минимум кассационная жалоба».

В феврале 2020 г. фигуранты дела «Сети» Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев были признаны Приволжским окружным военным судом виновными в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия. Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев и Андрей Чернов — в участии в террористическом сообществе. Помимо этого, трое фигуарнтов обвинялись в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский — на 16 лет, Чернов — на 14 лет, Иванкин — на 13 лет, Кульков — на 10 лет, Куксов — на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев — на 6 лет колонии общего режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных