Суд отклонил жалобы на приговор осужденных по делу «Сети»
Апелляционный военный суд оставил в силе приговор семерым фигурантам дела запрещенного в России террористического сообщества «Сеть», сообщает ТАСС.
«Приговор Приволжского окружного военного суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказал судья.
Защита одного из осужденных Василия Куксова намерена подать кассационную жалобу в Европейский суд по правам человека, сказал адвокат Александр Федулов. Аналогичное намерение подтвердили защитники осужденных Дмитрия Пчелинцева, Максима Иванкина, Ильи Шакурского. В свою очередь, адвокат Михаила Чернова Станислав Фоменко сказал, что «будет подана как минимум кассационная жалоба».
В феврале 2020 г. фигуранты дела «Сети» Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев были признаны Приволжским окружным военным судом виновными в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия. Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев и Андрей Чернов — в участии в террористическом сообществе. Помимо этого, трое фигуарнтов обвинялись в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский — на 16 лет, Чернов — на 14 лет, Иванкин — на 13 лет, Кульков — на 10 лет, Куксов — на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев — на 6 лет колонии общего режима.