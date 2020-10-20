Россельхознадзор рассказал о тестах вакцины от коронавируса для животных

«За период наблюдения, который составил 70 дней, не выявлено побочных реакций или осложнений, что говорит об отсутствии реактогенности вакцин», — сказал изданию заместитель директора по научно-исследовательской работе и мониторингу центра Илья Чвала. По его словам, группы лабораторных животных были иммунизированы и затем повторно вакцинированы через 21 сутки для формирования максимального иммунитета.