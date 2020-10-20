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Россельхознадзор рассказал о тестах вакцины от коронавируса для животных

Ведомости

Испытания восьми кандидатных препаратов экспериментальных образцов вакцин против коронавируса для животных проводят ученые Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ), за период наблюдения не выявлено побочных реакций или осложнений, сообщил информационный портал Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь».

«За период наблюдения, который составил 70 дней, не выявлено побочных реакций или осложнений, что говорит об отсутствии реактогенности вакцин», — сказал изданию заместитель директора по научно-исследовательской работе и мониторингу центра Илья Чвала. По его словам, группы лабораторных животных были иммунизированы и затем повторно вакцинированы через 21 сутки для формирования максимального иммунитета.

Новый препарат планируется рекомендовать для вакцинации восприимчивых к коронавирусу домашних и промышленных животных. Однако пока недостаточно изучены некоторые важнейшие показатели нового препарата, в связи с чем говорить о завершении разработки преждевременно, отметил ученый. Новым коронавирусом могут заразиться хорьки, норки, кошки, львы, тигры и собаки. Не подвержены инфекции свиньи и домашние птицы — утки, куры, напомнило издание.

Ранее «РИА Новости» сообщали, что ученые подведомственного Россельхознадзору ВНИИЗЖ разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Руководитель ведомства Сергей Данкверт рассказал, что экспериментальные образцы вакцины будут готовы в октябре. Препарат предназначен для животных, которые могут заразиться. В апреле в России была создана первая тест-система для диагностики возбудителя коронавируса у животных.

Ранее по теме: В России разработают комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных