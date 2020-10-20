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В Кремле допустили негативные последствия создания Украиной военных баз

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Создание Украиной новых баз военно-морских сил в акватории Черного моря может иметь негативные последствия для стабильности в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, создание каких-то военных баз — нужно понять, каких именно военных баз, о чьих военных базах идет речь — безусловно, с учётом всех имеющихся реалий, это может иметь достаточно негативные последствия для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциальная такая опасность существует… Нужна дополнительная информация, о чем идет речь», — сказал Песков журналистам.

По его словам, реакция Кремля последует после анализа этой информации.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства двух новых баз для защиты Черноморского региона. Места размещения этих баз глава государства не уточнил.

Ранее по теме: Зеленский заявил о начале строительства двух баз ВМС на Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных