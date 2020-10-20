В Кремле допустили негативные последствия создания Украиной военных баз
Создание Украиной новых баз военно-морских сил в акватории Черного моря может иметь негативные последствия для стабильности в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, создание каких-то военных баз — нужно понять, каких именно военных баз, о чьих военных базах идет речь — безусловно, с учётом всех имеющихся реалий, это может иметь достаточно негативные последствия для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциальная такая опасность существует… Нужна дополнительная информация, о чем идет речь», — сказал Песков журналистам.
По его словам, реакция Кремля последует после анализа этой информации.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства двух новых баз для защиты Черноморского региона. Места размещения этих баз глава государства не уточнил.