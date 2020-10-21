В мэрии Екатеринбурга объяснили слова главы города о пассажирах без масок
Слова мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, призвавшего накануне жителей выгонять из общественного транспорта пассажиров без масок, были вырваны из контекста. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе мэрии.
«Фраза вырвана из контекста. Понятно же, что он не говорит, что нужно выталкивать. Он призывает просто к гражданской ответственности, к взаимоуважению, чтобы люди понимали, что ситуация серьезная», — подчеркнули в пресс-службе.
20 октября Высокинский в интервью порталу Е1 на вопрос журналиста, можно ли самим пассажирам выгонять из общественного транспорта людей без медицинских масок, ответил «можно и нужно». Мэр города добавил, что заболеваемость коронавирусом увеличивается, власти города принимают «максимум усилий», чтобы не вводить новые ограничения из-за роста числа случаев заражения вирусом.
По данным оперативного штаба на 20 октября, с начала эпидемии в Свердловской области выявили более 33 тыс. случаев коронавируса, 25 тыс. пациентов выздоровели, 708 человек умерли.