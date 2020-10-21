Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В мэрии Екатеринбурга объяснили слова главы города о пассажирах без масок

Ведомости

Слова мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, призвавшего накануне жителей выгонять из общественного транспорта пассажиров без масок, были вырваны из контекста. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе мэрии.

«Фраза вырвана из контекста. Понятно же, что он не говорит, что нужно выталкивать. Он призывает просто к гражданской ответственности, к взаимоуважению, чтобы люди понимали, что ситуация серьезная», — подчеркнули в пресс-службе.

20 октября Высокинский в интервью порталу Е1 на вопрос журналиста, можно ли самим пассажирам выгонять из общественного транспорта людей без медицинских масок, ответил «можно и нужно». Мэр города добавил, что заболеваемость коронавирусом увеличивается, власти города принимают «максимум усилий», чтобы не вводить новые ограничения из-за роста числа случаев заражения вирусом.

По данным оперативного штаба на 20 октября, с начала эпидемии в Свердловской области выявили более 33 тыс. случаев коронавируса, 25 тыс. пациентов выздоровели, 708 человек умерли.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных