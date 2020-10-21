Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Путин присвоил Михалкову звание Героя труда

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Никите Михалкову звание Героя труда. Текст указа президента опубликован на сайте Кремля.

21 октября у Михалкова день рождения. Режиссеру исполнилось 75 лет. В указе отмечается, что Михалков награждается «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

Никита Михалков кинорежиссер, сценарист, продюсер и киноактер. Его картина «Утомленные солнцем», вышедшая в 1994 г., удостоились каннского Гран-при и «Оскара» за лучший иностранный фильм. Михалков полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской.

Михалков появился на экранах в 1963 г. в комедии Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Среди его самых известных фильмов: «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Несколько дней из жизни Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и другие.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных