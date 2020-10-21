Путин присвоил Михалкову звание Героя труда
Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Никите Михалкову звание Героя труда. Текст указа президента опубликован на сайте Кремля.
21 октября у Михалкова день рождения. Режиссеру исполнилось 75 лет. В указе отмечается, что Михалков награждается «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».
Никита Михалков кинорежиссер, сценарист, продюсер и киноактер. Его картина «Утомленные солнцем», вышедшая в 1994 г., удостоились каннского Гран-при и «Оскара» за лучший иностранный фильм. Михалков полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской.
Михалков появился на экранах в 1963 г. в комедии Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Среди его самых известных фильмов: «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Несколько дней из жизни Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и другие.