Путин присвоил Михалкову звание Героя труда

Михалков появился на экранах в 1963 г. в комедии Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Среди его самых известных фильмов: «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Несколько дней из жизни Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и другие.