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В Минздраве уточнили заявление об эффективности перчаток и антисептиков

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Перчатки и антисептики являются одинаково эффективными мерами профилактики заболеваний, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, его слова приводит официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

«Перчатки и кожные антисептики при правильном использовании — равноценно эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний», — сказал он.

Чуланов уточнил, что нужно использовать одноразовые перчатки, при этом нельзя трогать ими лицо. В то же время от тканевых многоразовых изделий следует отказаться, поскольку они, наоборот, могут способствовать заражению, сказал эксперт. 

Ранее сегодня Чуланов заявил, что использование антисептиков более эффективно для профилактики передачи инфекций, нежели ношение перчаток. Он подчеркнул, что, если бы люди регулярно обрабатывали руки, перчатки можно было бы не использовать.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 21 октября, за последние сутки в России обнаружили 15 700 заболевших COVID-19. Общее число заражений достигло 1 447 335, а смертей — 24 952. Рекордное за все время пандемии количество заразившихся коронавирусом граждан было зафиксировано ранее, 20 октября. Тогда оно составило 16 319 человек.

Ранее по теме: Главный инфекционист Минздрава назвал ношение перчаток неэффективной мерой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных