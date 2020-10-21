Главный инфекционист России назвал ношение перчаток неэффективной мерой

По словам Чуланова, 90% случаев передача инфекции проходит воздушно-капельным путем, и только оставшаяся доля контактным путем, который можно минимизировать обработкой антисептиками. «Если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки»,— сказал Чуланов. Он добавил, что многие из тех, кто все же носят перчатки, часто делают это для вида, неправильно снимают и надевают их, не утилизируют в специальные контейнеры.