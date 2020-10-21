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Главный инфекционист России назвал ношение перчаток неэффективной мерой

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Ношение перчаток в общественных местах — это избыточная и неэффективная мера, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

По словам Чуланова, 90% случаев передача инфекции проходит воздушно-капельным путем, и только оставшаяся доля контактным путем, который можно минимизировать обработкой антисептиками. «Если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки»,— сказал Чуланов. Он добавил, что многие из тех, кто все же носят перчатки, часто делают это для вида, неправильно снимают и надевают их, не утилизируют в специальные контейнеры.

«Это создает дополнительные риски инфицирования», — пояснил главный инфекционист Минздрава, подчеркнув, что ношение перчаток в том виде, в котором оно происходит, «избыточная мера».

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России, включая Москву, запрещено появляться в общественных местах и транспорте без масок и перчаток. В столице к проверке соблюдения масочного режима на транспорте с начала октября привлекли правоохранительные органы.

Ранее необходимость обязательного ношения перчаток неоднократно подвергалась сомнению экспертами и общественными деятелями 16 октября глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в опубликованном на сайте СПЧ письме обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой обосновать это предписание, обратив внимание на то, что, в частности, пожилые люди носят одноразовые перчатки многократно и только повышают риск распространения патогенных микроорганизмов.

По данным оперштаба, 21 октября за сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 10 952 заболевших, 317 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

Ранее по теме: Пассажиров не будут пускать в московский транспорт без масок и перчаток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных