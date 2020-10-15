Пассажиров не будут пускать в московский транспорт без масок и перчаток

В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток, сообщил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале со ссылкой на предписание главного санитарного врача столицы Елены Андреевой. Согласно этим предписаниям, перевозчики обязаны будут не пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если проезд уже был оплачен.