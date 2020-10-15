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Пассажиров не будут пускать в московский транспорт без масок и перчаток

Ведомости

В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток, сообщил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале со ссылкой на предписание главного санитарного врача столицы Елены Андреевой. Согласно этим предписаниям, перевозчики обязаны будут не пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если проезд уже был оплачен.

Кроме того, сам контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте будет усилен — проверки будут проходить чаще и с участием сотрудников правоохранительных органов, уточняет Дептранс.

«Это строгие меры, однако они помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции. Пожалуйста, обязательно носите маски и не забывайте о перчатках в общественном транспорте. Все это — для нашей с вами безопасности», — отмечается в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что водители и машинисты Московского транспорта должны будут проходить медосмотр перед каждым рейсом, а дезинфекция всех поверхностей будет усилена.

В Москве за последние сутки зафиксировано 3942 случая заражения коронавирусом, 1 953 пациента выздоровели, 57 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 347 946 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+638), Подмосковье (+439), Ростовская (+281) и Нижегородская области (+281). Всего в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса. По данным оперштаба, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 1 354 163.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных