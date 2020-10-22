В США задержали россиянина по подозрению в контрабанде электроники

20 октября Федеральный суд Бруклина предъявил обвинения группе из десяти человек в незаконной контрабанде в Россию электронных устройств, в том числе продукции Apple, на общую сумму более $50 млн в сговоре с действующими и бывшими сотрудниками «Аэрофлота». Представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщала, что в опубликованном списке нет действующих или бывших сотрудников компании.