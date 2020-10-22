В США задержали россиянина по подозрению в контрабанде электроники
США уведомили российское генконсульство о задержании гражданина России, подозреваемого в контрабанде электронной техники в составе международной преступной группы, сообщило Генконсульство России в Нью Йорке своем аккаунте в Twitter.
«Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники», — говорится в сообщении.
Личность задержанного не раскрывается. Пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский сказал «РИА Новости», что россиянин пока не обращался за консульской помощью. Уведомление о его задержании направили американские правоохранительные органы, «располагающиеся в Нью-Йорке». «Интерфаксу» в генконсульстве сообщили, что помимо россиянина в состав преступной группы входят гражданин Казахстана и американцы.
20 октября Федеральный суд Бруклина предъявил обвинения группе из десяти человек в незаконной контрабанде в Россию электронных устройств, в том числе продукции Apple, на общую сумму более $50 млн в сговоре с действующими и бывшими сотрудниками «Аэрофлота». Представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщала, что в опубликованном списке нет действующих или бывших сотрудников компании.