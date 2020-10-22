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В США задержали россиянина по подозрению в контрабанде электроники

Ведомости

США уведомили российское генконсульство о задержании гражданина России, подозреваемого в контрабанде электронной техники в составе международной преступной группы, сообщило Генконсульство России в Нью Йорке своем аккаунте в Twitter.

«Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники», — говорится в сообщении.

Личность задержанного не раскрывается. Пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский сказал «РИА Новости», что россиянин пока не обращался за консульской помощью. Уведомление о его задержании направили американские правоохранительные органы, «располагающиеся в Нью-Йорке». «Интерфаксу» в генконсульстве сообщили, что помимо россиянина в состав преступной группы входят гражданин Казахстана и американцы.

20 октября Федеральный суд Бруклина предъявил обвинения группе из десяти человек в незаконной контрабанде в Россию электронных устройств, в том числе продукции Apple, на общую сумму более $50 млн в сговоре с действующими и бывшими сотрудниками «Аэрофлота». Представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщала, что в опубликованном списке нет действующих или бывших сотрудников компании.

Ранее по теме: «Аэрофлот» ответил на обвинения США в контрабанде с участием сотрудников компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных