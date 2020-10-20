«Аэрофлот» ответил на обвинения США в контрабанде с участием сотрудников компании

На данный момент восемь человек, которые, как считает следствие, участвовали в этой схеме, арестованы. Еще двое скрываются от правосудия. Являются ли все из обвиняемых гражданами России, не уточняется. «По итогам расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз у сотрудников Аэрофлота за участие в их схеме», — заключили в прокуратуре.