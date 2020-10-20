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«Аэрофлот» ответил на обвинения США в контрабанде с участием сотрудников компании

Ведомости

В опубликованном сегодня списке граждан, которых обвинили в незаконной контрабанде из США в Россию электронных устройств, в том числе продукции Apple, на общую сумму более $50 млн, нет действующих или бывших сотрудников «Аэрофлота». Об этом «Ведомостям» сообщила представитель авиакомпании Юлия Спивакова. 

Кроме того, Спивакова заявила, что представительство «Аэрофлота» ведет работу с посольством России в США и Генконсульством в Нью-Йорке по выяснению возможных претензий к «Аэрофлоту» и «согласованию дальнейших действий».  

«Ранее, во взаимодействии с правоохранительными органами, компания выявляла и пересекала попытки вовлечения сотрудников в подобную противоправную деятельность. Тогда принимались жесткие, в том числе, процессуальные меры реагирования», — отметила она. 

20 октября Федеральный суд Бруклина предъявил обвинения группе из 10 человек в незаконной контрабанде в Россию электронных устройств, в том числе продукции Apple, на общую сумму более $50 млн в сговоре с действующими и бывшими сотрудниками «Аэрофлота». У более 100 обвиняемых в совершении преступления работников российской авиакомпании отозваны американские визы.

Согласно сообщению, обвиняемые участвовали в незаконной контрабанде наличных денег и электронных устройств с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот». «Ответчики предположительно участвовали в схеме по экспорту электронных устройств на сумму более $50 млн, включая Apple iPhone, iPad и Apple Watch, из Соединенных Штатов в Россию», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что многие из перевезенных таким образом гаджетов были украдены, а затем вывезены из США на российскую территорию без оформления экспортных документов. Один человек мог перевозить электроники на сотни тысяч долларов.

На данный момент восемь человек, которые, как считает следствие, участвовали в этой схеме, арестованы. Еще двое скрываются от правосудия. Являются ли все из обвиняемых гражданами России, не уточняется. «По итогам расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз у сотрудников Аэрофлота за участие в их схеме», — заключили в прокуратуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных