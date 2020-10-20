«Аэрофлот» ответил на обвинения США в контрабанде с участием сотрудников компании
В опубликованном сегодня списке граждан, которых обвинили в незаконной контрабанде из США в Россию электронных устройств, в том числе продукции Apple, на общую сумму более $50 млн, нет действующих или бывших сотрудников «Аэрофлота». Об этом «Ведомостям» сообщила представитель авиакомпании Юлия Спивакова.
Кроме того, Спивакова заявила, что представительство «Аэрофлота» ведет работу с посольством России в США и Генконсульством в Нью-Йорке по выяснению возможных претензий к «Аэрофлоту» и «согласованию дальнейших действий».
«Ранее, во взаимодействии с правоохранительными органами, компания выявляла и пересекала попытки вовлечения сотрудников в подобную противоправную деятельность. Тогда принимались жесткие, в том числе, процессуальные меры реагирования», — отметила она.
20 октября Федеральный суд Бруклина предъявил обвинения группе из 10 человек в незаконной контрабанде в Россию электронных устройств, в том числе продукции Apple, на общую сумму более $50 млн в сговоре с действующими и бывшими сотрудниками «Аэрофлота». У более 100 обвиняемых в совершении преступления работников российской авиакомпании отозваны американские визы.
Согласно сообщению, обвиняемые участвовали в незаконной контрабанде наличных денег и электронных устройств с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот». «Ответчики предположительно участвовали в схеме по экспорту электронных устройств на сумму более $50 млн, включая Apple iPhone, iPad и Apple Watch, из Соединенных Штатов в Россию», — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что многие из перевезенных таким образом гаджетов были украдены, а затем вывезены из США на российскую территорию без оформления экспортных документов. Один человек мог перевозить электроники на сотни тысяч долларов.
На данный момент восемь человек, которые, как считает следствие, участвовали в этой схеме, арестованы. Еще двое скрываются от правосудия. Являются ли все из обвиняемых гражданами России, не уточняется. «По итогам расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз у сотрудников Аэрофлота за участие в их схеме», — заключили в прокуратуре.