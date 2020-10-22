Минобрнауки не планирует массово расселять общежития из-за коронавируса
Решения о расселении всех студенческих общежитий из-за коронавируса нет и не планируется, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью газете «Известия».
«Централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется», — сказал Фальков. По его словам, в общежитиях проживает более 800 000 студентов. Под обсерваторы зарезервировано 25 000 мест, из них более 80% свободны.
В некоторых общежитиях «непростая» ситуация с коронавирусом, при этом массовых вспышек не наблюдается. Министр отметил, что решения о расселении общежитий принимаются исходя из ситуации в конкретном регионе, университете или факультете. Он напомнил, что 40% студентов используют дистанционный формат обучения.
Ранее Фальков сообщил, что в российских вузах не зафиксировано вспышек коронавируса. Cитуация с COVID-19, по словам министра, остается стабильной, поэтому дополнительных профилактических мер предпринимать пока не следует.