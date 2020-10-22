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Минобрнауки не планирует массово расселять общежития из-за коронавируса

Ведомости

Решения о расселении всех студенческих общежитий из-за коронавируса нет и не планируется, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью газете «Известия».

«Централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется», — сказал Фальков. По его словам, в общежитиях проживает более 800 000 студентов. Под обсерваторы зарезервировано 25 000 мест, из них более 80% свободны.

В некоторых общежитиях «непростая» ситуация с коронавирусом, при этом массовых вспышек не наблюдается. Министр отметил, что решения о расселении общежитий принимаются исходя из ситуации в конкретном регионе, университете или факультете. Он напомнил, что 40% студентов используют дистанционный формат обучения.

Ранее Фальков сообщил, что в российских вузах не зафиксировано вспышек коронавируса. Cитуация с COVID-19, по словам министра, остается стабильной, поэтому дополнительных профилактических мер предпринимать пока не следует.

Ранее по теме: В Минобрнауки заявили об отсутствии очагов коронавируса в вузах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных