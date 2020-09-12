В Минобрнауки заявили об отсутствии очагов коронавируса в вузах

С 1 сентября в очном режиме в России начались занятия как в общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Во всех них при этом выполняются предписанные санитарными врачами меры профилактики COVID-19: ступенчатые расписания занятий, социальное дистанцирование и др.