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В Минобрнауки заявили об отсутствии очагов коронавируса в вузах

Ведомости

В российских вузах не зафиксировано вспышек коронавируса, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в комментарии ТАСС.

«Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах», ‒ рассказал он.

Фальков добавил, что ситуация с коронавирусом остается стабильной, поэтому дополнительных профилактических мер предпринимать пока не следует.

Ранее Роспотребнадзор разрешил вузам допускать к очным занятиям со студентами преподавателей старше 65 лет и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями.

С 1 сентября в очном режиме в России начались занятия как в общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Во всех них при этом выполняются предписанные санитарными врачами меры профилактики COVID-19: ступенчатые расписания занятий, социальное дистанцирование и др.

Ранее по теме: ВЦИОМ: большинство родителей школьников против дистанционного образования

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных