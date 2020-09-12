В Минобрнауки заявили об отсутствии очагов коронавируса в вузах
В российских вузах не зафиксировано вспышек коронавируса, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в комментарии ТАСС.
«Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах», ‒ рассказал он.
Фальков добавил, что ситуация с коронавирусом остается стабильной, поэтому дополнительных профилактических мер предпринимать пока не следует.
Ранее Роспотребнадзор разрешил вузам допускать к очным занятиям со студентами преподавателей старше 65 лет и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями.
С 1 сентября в очном режиме в России начались занятия как в общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Во всех них при этом выполняются предписанные санитарными врачами меры профилактики COVID-19: ступенчатые расписания занятий, социальное дистанцирование и др.