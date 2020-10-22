В Петербурге пассажиров без масок могут не пустить в общественный транспорт

«Пассажирам без масок могут отказать в проезде в общественном транспорте Петербурга с 26 октября», — говорится в сообщении. Требование об обязательном ношении масок распространится и на городское такси. Водители и кондукторы общественного транспорта также будут обязаны носить маски. Таксисты должны будут соблюдать масочный режим, если в автомобиле есть пассажир, уточняет издание.