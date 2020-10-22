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В Петербурге пассажиров без масок могут не пустить в общественный транспорт

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Сотрудники транспортных организаций Санкт-Петербурга с 26 октября смогут отказать в проезде пассажирам без масок, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Пассажирам без масок могут отказать в проезде в общественном транспорте Петербурга с 26 октября», — говорится в сообщении. Требование об обязательном ношении масок распространится и на городское такси. Водители и кондукторы общественного транспорта также будут обязаны носить маски. Таксисты должны будут соблюдать масочный режим, если в автомобиле есть пассажир, уточняет издание.

Ранее контроль за ношением масок и перчаток усилили в московском транспорте. Согласно новым предписаниям, перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если проезд уже был оплачен. Штраф за нахождение в транспорте без маски составит 5000 руб.

За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса, сообщил оперативный штаб. За сутки в России полностью выздоровели 11 428 заболевших, 290 человек умерли. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 697 новых заболевших, 349 пациентов выздоровели, 24 человек умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных