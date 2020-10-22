В Петербурге пассажиров без масок могут не пустить в общественный транспорт
Сотрудники транспортных организаций Санкт-Петербурга с 26 октября смогут отказать в проезде пассажирам без масок, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Пассажирам без масок могут отказать в проезде в общественном транспорте Петербурга с 26 октября», — говорится в сообщении. Требование об обязательном ношении масок распространится и на городское такси. Водители и кондукторы общественного транспорта также будут обязаны носить маски. Таксисты должны будут соблюдать масочный режим, если в автомобиле есть пассажир, уточняет издание.
Ранее контроль за ношением масок и перчаток усилили в московском транспорте. Согласно новым предписаниям, перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если проезд уже был оплачен. Штраф за нахождение в транспорте без маски составит 5000 руб.
За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса, сообщил оперативный штаб. За сутки в России полностью выздоровели 11 428 заболевших, 290 человек умерли. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 697 новых заболевших, 349 пациентов выздоровели, 24 человек умерли.