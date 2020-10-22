СК начал расследование из-за инцидента с и.о гендиректора Petropavlovsk

Наказание по ст. «Самоуправство» предусматривает штраф или обязательные работы сроком до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до 6 месяцев. При этом, если самоуправство совершенно с применением насилия или с угрозой его применения, совершившему его могут грозить принудительные работы до пяти лет, или арест до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.