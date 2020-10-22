СК начал расследование из-за инцидента с и.о гендиректора Petropavlovsk
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в московском офисе «Покровского рудника» и УК «Петропавловск», входящих в группу Petropavlovsk. Об этом говорится в сообщении компании.
Речь идет о событиях 26-27 августа этого года, когда и.о. главы Petropavlovsk Максиму Мещерякову отказали в доступе в офис компании в Москве, куда он затем вошел в присутствии московской полиции, которую вызвал сам. В сообщении Petropavlovsk прямо не говорится, что лично Мещеряков стал фигурантом уголовного дела, но отмечается, что расследование касается его действий. Также компании известно, что расследование связано с преступлением, предусмотренным статьей о самоуправстве (ст. 330 УК РФ).
Наказание по ст. «Самоуправство» предусматривает штраф или обязательные работы сроком до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до 6 месяцев. При этом, если самоуправство совершенно с применением насилия или с угрозой его применения, совершившему его могут грозить принудительные работы до пяти лет, или арест до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.
Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы компании сосредоточены в Амурской области.