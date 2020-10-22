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СК начал расследование из-за инцидента с и.о гендиректора Petropavlovsk

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Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в московском офисе «Покровского рудника» и УК «Петропавловск», входящих в группу Petropavlovsk. Об этом говорится в сообщении компании.

Речь идет о событиях 26-27 августа этого года, когда и.о. главы Petropavlovsk Максиму Мещерякову отказали в доступе в офис компании в Москве, куда он затем вошел в присутствии московской полиции, которую вызвал сам. В сообщении Petropavlovsk прямо не говорится, что лично Мещеряков стал фигурантом уголовного дела, но отмечается, что расследование касается его действий. Также компании известно, что расследование связано с преступлением, предусмотренным статьей о самоуправстве (ст. 330 УК РФ).

Наказание по ст. «Самоуправство» предусматривает штраф или обязательные работы сроком до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до 6 месяцев. При этом, если самоуправство совершенно с применением насилия или с угрозой его применения, совершившему его могут грозить принудительные работы до пяти лет, или арест до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы компании сосредоточены в Амурской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных