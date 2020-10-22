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Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca

Ведомости

Клинические испытания вакцины от коронавируса компании AstraZeneca продолжатся после смерти участника испытаний, если будет доказано, что смерть добровольца не связана с введением препарата, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Если нет причинно-следственной связи (между смертью участника исследований и вакцинацией. — Ведомости) и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть — то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», — сказал Гинцбург.

Директор центра предположил, что если компания продолжает испытания вакцины, значит у нее есть серьезные доказательства, что смерть добровольца не связана с вакциной.

Ранее ТАСС со ссылкой на издание Globo сообщил, что в Бразилии участник испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca умер «в результате коронавирусных осложнений».

В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины в США из-за побочного эффекта у одного из участников исследования. У женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга. 9 сентября компания опровергла эту информацию, указав на то, что диагноз не является окончательным. Позднее исследования препарата были возобновлены.

Ранее по теме: В Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных