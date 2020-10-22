Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca

«Если нет причинно-следственной связи (между смертью участника исследований и вакцинацией. — Ведомости) и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть — то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», — сказал Гинцбург.