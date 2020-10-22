Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca
Клинические испытания вакцины от коронавируса компании AstraZeneca продолжатся после смерти участника испытаний, если будет доказано, что смерть добровольца не связана с введением препарата, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Если нет причинно-следственной связи (между смертью участника исследований и вакцинацией. — Ведомости) и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть — то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», — сказал Гинцбург.
Директор центра предположил, что если компания продолжает испытания вакцины, значит у нее есть серьезные доказательства, что смерть добровольца не связана с вакциной.
Ранее ТАСС со ссылкой на издание Globo сообщил, что в Бразилии участник испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca умер «в результате коронавирусных осложнений».
В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины в США из-за побочного эффекта у одного из участников исследования. У женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга. 9 сентября компания опровергла эту информацию, указав на то, что диагноз не является окончательным. Позднее исследования препарата были возобновлены.