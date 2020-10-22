Театр «Ленком» приостановил работу из-за коронавируса у сотрудников
Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» приостановил работу до 4 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и из-за роста заболеваемости сотрудников, сообщается на сайте театра.
«Мы приняли непростое решение о временной приостановке работы театра с 22 октября до 4 ноября и переносе объявленных в этот период спектаклей на декабрь», — говорится в сообщении.
В театре уточнили, что решение принято в связи с участившимися случаями заболевания работников театра, а также для сохранения здоровья и жизнеспособности коллектива. Ранее приобретенные билеты на перенесенные спектакли действительны, отметили в «Ленкоме».
Ранее московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой закрылся на двухнедельный карантин в связи с тем, что несколько его работников заразились коронавирусом. Позже Московский драматический театр имени А.С. Пушкина объявил о переносе ряда запланированных на октябрь спектаклей на декабрь 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.
15 октября власти Москвы приняли решение, что вход во все культурные учреждения города с 19 октября будет возможен только по электронным билетам.