Театр «Ленком» приостановил работу из-за коронавируса у сотрудников

Ранее московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой закрылся на двухнедельный карантин в связи с тем, что несколько его работников заразились коронавирусом. Позже Московский драматический театр имени А.С. Пушкина объявил о переносе ряда запланированных на октябрь спектаклей на декабрь 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.