Адвокат Хабарова сообщил о введении карантина в его камере в СИЗО
Камеру в московском СИЗО №1 «Матросская тишина», в которой находится под арестом главный исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров, закрыли на двухнедельный карантин, сообщил «Ведомостям» его адвокат Яков Мастинский.
«Камеру, в которой находится Михаил Хабаров закрыли на двухнедельный карантин в связи с тем, что у одного из арестантов этой камеры обнаружена пневмония и он был из этой камеры эвакуирован», — сказал адвокат.
По его словам, карантин не позволит ни близким родственникам, ни адвокатам посещать в СИЗО Хабарова в течение двух недель.
«Ведомости» отправили запрос во ФСИН.
9 октября Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до 30 ноября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено на основании заявления бывшего партнера Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии» Александра Богатикова.
По словам Богатикова, в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе, согласно которому структура последнего должна была передать 30% «Деловых линий» компании Caledor Consulting за $60 млн. Владельцем Caledor Consulting является Хабаров, в 2015 г. занявший пост председателя совета директоров «Деловых линий». Однако в 2017 г. контрольный пакет грузоперевозчика, ранее принадлежавший Богатикову, перешел третьим лицам, при этом доступ Хабарова в офис компании был заблокирован. В конце прошлого года Богатиков, сохранивший после перераспределения долю в 43%, сократил ее в 10 раз путем передачи части трем родственникам, писал «Коммерсантъ». Таким образом, опцион не был исполнен.
Ввиду неисполнения Богатиковым обязательств по опциону Хабаров обратился в суд. В январе этого года Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова, а также его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн. Это, по словам адвоката топ-менеджера «Траста» Владимира Слащева, стало причиной обращения Богатикова с заявлением в правоохранительные органы. Происходящее адвокат назвал попыткой оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова», нацеленное на вынуждение его отказаться от взыскания долга в $58 млн.
В суде за Хабарова поручились управляющий партнер А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и партнеров») Андрей Елинсон, глава банка «Траст» Александр Соколов и член совета директоров «Альфа-групп» Андрей Косогов. Кроме того, бизнес-объединения (РСПП, «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и «Опора России») направили письма генпрокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой провести проверку законности возбуждения и объективности рассмотрения уголовного дела в отношении Хабарова.