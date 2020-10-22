Адвокат Хабарова сообщил о введении карантина в его камере в СИЗО

По словам Богатикова, в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе, согласно которому структура последнего должна была передать 30% «Деловых линий» компании Caledor Consulting за $60 млн. Владельцем Caledor Consulting является Хабаров, в 2015 г. занявший пост председателя совета директоров «Деловых линий». Однако в 2017 г. контрольный пакет грузоперевозчика, ранее принадлежавший Богатикову, перешел третьим лицам, при этом доступ Хабарова в офис компании был заблокирован. В конце прошлого года Богатиков, сохранивший после перераспределения долю в 43%, сократил ее в 10 раз путем передачи части трем родственникам, писал «Коммерсантъ». Таким образом, опцион не был исполнен.