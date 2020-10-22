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Скорая помощь Москвы будет использовать искусственный интеллект

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Московская станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, в состав которой входят 60 подстанций и 107 постов, получила патент на медицинский комплекс, который позволит обрабатывать вызовы с помощью искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Система представляет собой специальные алгоритмы опроса с применением искусственного интеллекта, разработанные на основе всех вариантов обращений, с которыми сталкивается скорая помощь», — говорится в сообщении.

Алгоритм работы изобретения представляет собой следующий процесс: Единый городской диспетчерский центр московской скорой помощи принимает обращения от граждан. Диспетчеры задают им вопросы согласно разработанному алгоритму и ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Затем информационная система с помощью искусственного интеллекта анализирует поступившие жалобы и определяет, каким является вызов — экстренным или неотложным.

Изобретение позволяет значительно сократить время обработки вызовов и направления бригад до пациентов, отметил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов. 

Ранее пресс-служба столичной мэрии сообщила, что в поликлиниках Москвы запускают созданную при участии Сбербанка систему поддержки принятия врачебных решений, с помощью которой медики смогут ставить более точные диагнозы.

Ранее по теме: В поликлиниках Москвы начали внедрять искусственный интеллект

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных