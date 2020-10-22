Скорая помощь Москвы будет использовать искусственный интеллект

Алгоритм работы изобретения представляет собой следующий процесс: Единый городской диспетчерский центр московской скорой помощи принимает обращения от граждан. Диспетчеры задают им вопросы согласно разработанному алгоритму и ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Затем информационная система с помощью искусственного интеллекта анализирует поступившие жалобы и определяет, каким является вызов — экстренным или неотложным.