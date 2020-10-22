Скорая помощь Москвы будет использовать искусственный интеллект
Московская станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, в состав которой входят 60 подстанций и 107 постов, получила патент на медицинский комплекс, который позволит обрабатывать вызовы с помощью искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
«Система представляет собой специальные алгоритмы опроса с применением искусственного интеллекта, разработанные на основе всех вариантов обращений, с которыми сталкивается скорая помощь», — говорится в сообщении.
Алгоритм работы изобретения представляет собой следующий процесс: Единый городской диспетчерский центр московской скорой помощи принимает обращения от граждан. Диспетчеры задают им вопросы согласно разработанному алгоритму и ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Затем информационная система с помощью искусственного интеллекта анализирует поступившие жалобы и определяет, каким является вызов — экстренным или неотложным.
Изобретение позволяет значительно сократить время обработки вызовов и направления бригад до пациентов, отметил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.
Ранее пресс-служба столичной мэрии сообщила, что в поликлиниках Москвы запускают созданную при участии Сбербанка систему поддержки принятия врачебных решений, с помощью которой медики смогут ставить более точные диагнозы.