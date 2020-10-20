В поликлиниках Москвы начали внедрять искусственный интеллект

Тестовое внедрение системы с искусственным интеллектом началось в июне 2019 г., а 20 октября 2020 г. она запущена в 45 поликлиниках Москвы. «Система представляет собой набор цифровых инструментов, помогающих врачу в принятии врачебных решений на всех этапах ведения пациента — сбора жалоб, постановки предварительного диагноза, выбора диагностических процедур, лекарственной терапии, схемы лечения и других», — говорится в сообщении. После анализа, который длится около 15 секунд, робот предлагает не менее трех вариантов лечения.