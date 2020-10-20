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В поликлиниках Москвы начали внедрять искусственный интеллект

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В поликлиниках Москвы запускают созданную при участии Сбербанка систему поддержки принятия врачебных решений, с помощью которой медики смогут ставить более точные диагнозы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Тестовое внедрение системы с искусственным интеллектом началось в июне 2019 г., а 20 октября 2020 г. она запущена в 45 поликлиниках Москвы. «Система представляет собой набор цифровых инструментов, помогающих врачу в принятии врачебных решений на всех этапах ведения пациента — сбора жалоб, постановки предварительного диагноза, выбора диагностических процедур, лекарственной терапии, схемы лечения и других», — говорится в сообщении. После анализа, который длится около 15 секунд, робот предлагает не менее трех вариантов лечения.

Кроме постановки диагнозов система может рассчитывать совместимость препаратов, а также формирует памятку лечения для самого пациента. «Используемые в системе протоколы, справочники и алгоритмы будут постоянно пополнять наименованиями новых препаратов и методов лечения», — говорится в сообщении. 

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, создание цифрового помощника  — это новый этап цифровизации медицины столицы. Прежде была создана единая база данных которая охватывает решение практически всех задач в рамках медицинской системы, от записи к врачу до административных вопросов, все медкарты москвичей переведены в цифровой формат, в котором, помимо всего, содержатся оцифрованные снимки магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

«Сбер создал систему искусственного интеллекта, подсказок врачебных решений. Теперь надо объединить огромные массивы знаний, которые есть у нас — цифровые потоки, протоколы, назначения — и обучать эту машину», — сказал Собянин. В 2021 г. в систему планируется ввести описания нескольких десятков самых распространенных болезней, чтобы ставить диагнозы с точностью более 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных