СК назвал приоритетную версию загрязнения воды на Камчатке

Как пояснили в СК, в ходе расследования эксперты не обнаружили в пробах воды, почвы и морских организмов тяжелых металлов. Кроме того, у людей, обратившихся к врачам с жалобами на плохое самочувствие после контакта с водой, не выявлено признаков токсического отравления. В ведомстве также добавили, что проверили версию об утечке нефтепродуктов. В итоге было установлено, что на заходивших в Авачинский залив судах, кораблях и подводных лодках военно-морского флота таковых не было.