СК назвал приоритетную версию загрязнения воды на Камчатке
Следственный комитет России (СКР) рассматривает версию о природной причине загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке как приоритетную, сообщила пресс-служба ведомства.
Как пояснили в СК, в ходе расследования эксперты не обнаружили в пробах воды, почвы и морских организмов тяжелых металлов. Кроме того, у людей, обратившихся к врачам с жалобами на плохое самочувствие после контакта с водой, не выявлено признаков токсического отравления. В ведомстве также добавили, что проверили версию об утечке нефтепродуктов. В итоге было установлено, что на заходивших в Авачинский залив судах, кораблях и подводных лодках военно-морского флота таковых не было.
«Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 г. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — сказано в сообщении СК. Расследование еще не закончено.
СК начал проверку массовой гибели морских животных в акватории Авачинского залива Камчаткского края в начале октября. 7 октября в связи с этим было возбуждено дело по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, и загрязнение морской среды). По результатам проведенной проверки Генпрокуратура обнаружила на указанной территории превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолам — в 2,5 раза. Однако 16 октября специалисты Федерального медико-биологического агентства сообщили, что выявленные токсины вырабатываются цианобактериями.