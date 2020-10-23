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СК назвал приоритетную версию загрязнения воды на Камчатке

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Следственный комитет России (СКР) рассматривает версию о природной причине загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке как приоритетную, сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в СК, в ходе расследования эксперты не обнаружили в пробах воды, почвы и морских организмов тяжелых металлов. Кроме того, у людей, обратившихся к врачам с жалобами на плохое самочувствие после контакта с водой, не выявлено признаков токсического отравления. В ведомстве также добавили, что проверили версию об утечке нефтепродуктов. В итоге было установлено, что на заходивших в Авачинский залив судах, кораблях и подводных лодках военно-морского флота таковых не было.

«Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 г. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — сказано в сообщении СК. Расследование еще не закончено.

СК начал проверку массовой гибели морских животных в акватории Авачинского залива Камчаткского края в начале октября. 7 октября в связи с этим было возбуждено дело по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, и загрязнение морской среды). По результатам проведенной проверки Генпрокуратура обнаружила на указанной территории превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолам — в 2,5 раза. Однако 16 октября специалисты Федерального медико-биологического агентства сообщили, что выявленные токсины вырабатываются цианобактериями.

Ранее по теме: Ученые рассказали о происхождении найденных в камчатской воде токсинов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных