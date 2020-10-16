Ученые рассказали о происхождении найденных в камчатской воде токсинов

В агентстве также рассказали, что первые результаты исследований проб не установили связь между техногенным загрязнением и ухудшением здоровья людей, которые были возле пляжа, где погибли морские животные. Техногенное вещества были выявлены в пробах, но в предельно допустимых концентрациях, отметили в пресс-службе.