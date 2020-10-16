Ученые рассказали о происхождении найденных в камчатской воде токсинов
Специалисты Федерального медико-биологического агентства в рамках расследования гибели морских животных на Камчатке выявили в пробах воды с Халактырского пляжа и реке, прилегающей к Козельскому полигону захоронения ядохимикатов, токсины, которые вырабатываются цианобактериями, сообщили в пресс-службе ФМБА
«В объектах окружающей среды выявлены токсины, продуцируемые цианобактериями — сакситоксин (в следовых количествах), микроцистины YR и RR. Содержание тяжелых металлов во всех пробах находится в рамках допустимых значений», — говорится в сообщении.
В агентстве также рассказали, что первые результаты исследований проб не установили связь между техногенным загрязнением и ухудшением здоровья людей, которые были возле пляжа, где погибли морские животные. Техногенное вещества были выявлены в пробах, но в предельно допустимых концентрациях, отметили в пресс-службе.
Специалисты-токсикологи ФМБА осмотрели 19 пациентов, которые обратились за помощью после контакта с водой в Авачинской бухте в сентябре-октябре 2020 года. Результаты их анализов не показали повышенного содержания тяжелых металлов, исследование на содержание токсичных веществ продолжается, добавили в агентстве.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело.