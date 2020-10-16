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Ученые рассказали о происхождении найденных в камчатской воде токсинов

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Специалисты Федерального медико-биологического агентства в рамках расследования гибели морских животных на Камчатке выявили в пробах воды с Халактырского пляжа и реке, прилегающей к Козельскому полигону захоронения ядохимикатов, токсины, которые вырабатываются цианобактериями, сообщили в пресс-службе ФМБА

«В объектах окружающей среды выявлены токсины, продуцируемые цианобактериями — сакситоксин (в следовых количествах), микроцистины YR и RR. Содержание тяжелых металлов во всех пробах находится в рамках допустимых значений», — говорится в сообщении.

В агентстве также рассказали, что первые результаты исследований проб не установили связь между техногенным загрязнением и ухудшением здоровья людей, которые были возле пляжа, где погибли морские животные. Техногенное вещества были выявлены в пробах, но в предельно допустимых концентрациях, отметили в пресс-службе. 

Специалисты-токсикологи ФМБА осмотрели 19 пациентов, которые обратились за помощью после контакта с водой в Авачинской бухте в сентябре-октябре 2020 года. Результаты их анализов не показали повышенного содержания тяжелых металлов, исследование на содержание токсичных веществ продолжается, добавили в агентстве. 

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее по теме: В РАН исключили утечку с полигона из причин загрязнения на Камчатке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных