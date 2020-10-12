В РАН исключили утечку с полигона из причин загрязнения на Камчатке
Козельский полигон ядохимикатов не мог стать причиной загрязнения Авачинской бухты на Камчатке, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
«Полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе», — сказал Озеров, слова которого приводятся на официальном сайте Камчатского края. Он отметил, что в пробах воды, забранных на Козельском полигоне и в близлежащих к нему водоемах, не было выявлено превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам.
Радыгинский полигон, по мнению специалистов, также не мог стать причиной загрязнения, так как он используется в качестве стрельбища. «Там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения», — объяснил руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что источником загрязнения акватории Камчатки может быть Козельский полигон ядохимикатов. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело.