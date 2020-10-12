В РАН исключили утечку с полигона из причин загрязнения на Камчатке

«Полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе», — сказал Озеров, слова которого приводятся на официальном сайте Камчатского края. Он отметил, что в пробах воды, забранных на Козельском полигоне и в близлежащих к нему водоемах, не было выявлено превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам.