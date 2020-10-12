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В РАН исключили утечку с полигона из причин загрязнения на Камчатке

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Козельский полигон ядохимикатов не мог стать причиной загрязнения Авачинской бухты на Камчатке, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«Полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе», — сказал Озеров, слова которого приводятся на официальном сайте Камчатского края. Он отметил, что в пробах воды, забранных на Козельском полигоне и в близлежащих к нему водоемах, не было выявлено превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. 

Радыгинский полигон, по мнению специалистов, также не мог стать причиной загрязнения, так как он используется в качестве стрельбища. «Там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения», — объяснил руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что источником загрязнения акватории Камчатки может быть Козельский полигон ядохимикатов. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее по теме: В РАН назвали токсичные водоросли основной причиной загрязнения на Камчатке

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных