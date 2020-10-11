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В РАН назвали токсичные водоросли основной причиной загрязнения на Камчатке

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Ученые считают токсичные водоросли наиболее вероятной причиной загрязнения в прибрежных водах Камчатки, вызвавшего массовую гибель морских животных. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, чьи слова приводятся на сайте правительства Камчатского края.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место», — заявил он.

Озеров пояснил, что выделяемые водорослями токсины могут влиять не только на рыб и придонные организмы, но и на человека. По его словам, ученые должны провести морские экспедиции и выяснить, что приводит водоросли в активное состояние.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению количества кислорода и массовой гибели животных.

Генпрокуратура выявила превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолам — в 2,5 раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных.

Накануне губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригласил зарубежных ученых принять участие в изучении обстоятельств экологического происшествия у берегов Камчатки.

Ранее по теме: Глава Камчатки пригласил зарубежных ученых изучить загрязнение прибрежных вод

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных