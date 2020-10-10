Глава Камчатки пригласил зарубежных ученых изучить загрязнение прибрежных вод
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригласил зарубежных ученых принять участие в изучении обстоятельств экологического происшествия у берегов Камчатки. Об этом глава региона сообщил в Instagram.
«Мы приглашаем вас рассмотреть возможность присоединиться к исследовательской группе и помочь установить причины загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки», — говорится в письме, фото которого опубликовал Солодов.
Губернатор пояснил, что исследовательская группа будет работать удаленно, изучая собранные российскими учеными данные и выдвинутые ими гипотезы о причинах произошедшего.
Солодов уточнил, что направил письма исследователям из MIT, Калифорнийского технологического института, Пекинского университета и университета Токио.
«Для меня очень важно найти истинную причину экологического происшествия на Камчатке», — добавил он.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению количества кислорода и массовой гибели животных.
Генпрокуратура выявила превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолам — в 2,5 раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных.