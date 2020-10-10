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Глава Камчатки пригласил зарубежных ученых изучить загрязнение прибрежных вод

Ведомости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригласил зарубежных ученых принять участие в изучении обстоятельств экологического происшествия у берегов Камчатки. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Мы приглашаем вас рассмотреть возможность присоединиться к исследовательской группе и помочь установить причины загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки», — говорится в письме, фото которого опубликовал Солодов.

Губернатор пояснил, что исследовательская группа будет работать удаленно, изучая собранные российскими учеными данные и выдвинутые ими гипотезы о причинах произошедшего.

Солодов уточнил, что направил письма исследователям из MIT, Калифорнийского технологического института, Пекинского университета и университета Токио.

«Для меня очень важно найти истинную причину экологического происшествия на Камчатке», — добавил он.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению количества кислорода и массовой гибели животных.

Генпрокуратура выявила превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолам — в 2,5 раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных.

 

Ранее по теме: Ученые обнаружили у берегов Камчатки пятно загрязнения длиной 40 км

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных