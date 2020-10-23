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В Госдуме назвали способ популяризации ношения защитных масок

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В Госдуме предложили способ сделать популярным использование антисептиков, масок и других средств индивидуальной защиты в период пандемии. Часть россиян не использует маски, перчатки и антисептики из-за «финансовой стороны вопроса», нужно по возможности обеспечить их средствами защиты бесплатно при посещении общественных мест, сообщило радио Sputnik со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — сказал Нилов. Депутат предложил также показывать социальную рекламу, призывающую чаще мыть руки и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Также, по мнению Нилова, нужно усилить пропаганду использования масок и антисептиков в передачах, которые смотрят пенсионеры, так как для них коронавирус представляет особую опасность.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что одноразовые перчатки и антисептики могут быть одинаково эффективными мерами защиты в период пандемии, инфицированию может способствовать использование матерчатых перчаток.

Ранее по теме: В Минздраве уточнили заявление об эффективности перчаток и антисептиков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных