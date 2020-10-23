В Госдуме назвали способ популяризации ношения защитных масок

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — сказал Нилов. Депутат предложил также показывать социальную рекламу, призывающую чаще мыть руки и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Также, по мнению Нилова, нужно усилить пропаганду использования масок и антисептиков в передачах, которые смотрят пенсионеры, так как для них коронавирус представляет особую опасность.