В Госдуме назвали способ популяризации ношения защитных масок
В Госдуме предложили способ сделать популярным использование антисептиков, масок и других средств индивидуальной защиты в период пандемии. Часть россиян не использует маски, перчатки и антисептики из-за «финансовой стороны вопроса», нужно по возможности обеспечить их средствами защиты бесплатно при посещении общественных мест, сообщило радио Sputnik со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — сказал Нилов. Депутат предложил также показывать социальную рекламу, призывающую чаще мыть руки и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Также, по мнению Нилова, нужно усилить пропаганду использования масок и антисептиков в передачах, которые смотрят пенсионеры, так как для них коронавирус представляет особую опасность.
Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что одноразовые перчатки и антисептики могут быть одинаково эффективными мерами защиты в период пандемии, инфицированию может способствовать использование матерчатых перчаток.