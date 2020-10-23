Голикова заявила о повышении риска заражения коронавирусом при диабете
Заражение коронавирусом среди пациентов с сахарным диабетом встречается в 10,3 раза чаще, чем у других групп пациентов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
«В целом у пациентов с сахарным диабетом инфицирование COVID встречается в 10,3 раза чаще, чем у других заболевающих. У больных диабетом, как вы понимаете, отмечается более тяжелое течение заболевания, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность», — сказала Голикова.
Вице-премьер рассказала, что сахарный диабет при коронавирусе повышает риск развития осложнений, особенно у людей пожилого возраста, пациентов с ожирением, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и артериальной гипертензией.
Ранее директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при коронавирусе в шесть раз, риск смерти — в 12 раз.