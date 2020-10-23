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Голикова заявила о повышении риска заражения коронавирусом при диабете

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Заражение коронавирусом среди пациентов с сахарным диабетом встречается в 10,3 раза чаще, чем у других групп пациентов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

«В целом у пациентов с сахарным диабетом инфицирование COVID встречается в 10,3 раза чаще, чем у других заболевающих. У больных диабетом, как вы понимаете, отмечается более тяжелое течение заболевания, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность», — сказала Голикова.

Вице-премьер рассказала, что сахарный диабет при коронавирусе повышает риск развития осложнений, особенно у людей пожилого возраста, пациентов с ожирением, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и артериальной гипертензией.

Ранее директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при коронавирусе в шесть раз, риск смерти — в 12 раз.

Ранее по теме: В Минздраве заявили о росте риска смерти от COVID-19 при болезнях сердца

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных