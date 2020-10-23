Голикова заявила о повышении риска заражения коронавирусом при диабете

«В целом у пациентов с сахарным диабетом инфицирование COVID встречается в 10,3 раза чаще, чем у других заболевающих. У больных диабетом, как вы понимаете, отмечается более тяжелое течение заболевания, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность», — сказала Голикова.