Более 43 млн человек в мире заразились коронавирусом

Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 октября, в России выявлено более 1,5 млн случаев заражения вирусом. Более 1,1 млн человек выздоровели, около 26 000 человек погибли от коронавируса. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом превышает 13 000 с 11 октября. Максимум был зарегистрирован 23 октября — 17 340 случаев заражения за сутки.