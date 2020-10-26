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Более 43 млн человек в мире заразились коронавирусом

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Более 43 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во всем мире, следует из данных университета Джона Хопкинса.

Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в США — более 8,6 млн, Индии — 7,9 млн и Бразилии — почти 5,4 млн. Число случаев смерти от коронавируса в мире превысило 1,1 млн. Наибольшая смертность зарегистрирована в США — более 225 000 случаев, Бразилии — 157 000, Индии — 119 000.

Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 октября, в России выявлено более 1,5 млн случаев заражения вирусом. Более 1,1 млн человек выздоровели, около 26 000 человек погибли от коронавируса. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом превышает 13 000 с 11 октября. Максимум был зарегистрирован 23 октября — 17 340 случаев заражения за сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных