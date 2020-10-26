Более 43 млн человек в мире заразились коронавирусом
Более 43 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во всем мире, следует из данных университета Джона Хопкинса.
Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в США — более 8,6 млн, Индии — 7,9 млн и Бразилии — почти 5,4 млн. Число случаев смерти от коронавируса в мире превысило 1,1 млн. Наибольшая смертность зарегистрирована в США — более 225 000 случаев, Бразилии — 157 000, Индии — 119 000.
Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 октября, в России выявлено более 1,5 млн случаев заражения вирусом. Более 1,1 млн человек выздоровели, около 26 000 человек погибли от коронавируса. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом превышает 13 000 с 11 октября. Максимум был зарегистрирован 23 октября — 17 340 случаев заражения за сутки.