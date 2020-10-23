ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев коронавируса в мире за сутки
Число новых случаев коронавируса в мире увеличилось за сутки более чем на 445 тыс., что является новым максимумом с начала пандемии, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации организации, общее число случаев превысило 41,57 млн. При этом количество летальных исходов выросло более чем на 6,5 тыс. и составило 1,135 млн.
«Во всем мире по состоянию на 15:34 23 октября 2020 года в ВОЗ было зарегистрировано 41 570 883 подтвержденных случая COVID-19, включая 1 134 940 случаев смерти», — говорится в сообщении.
В России за последние сутки выявлено 17 340 новых случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб. Это максимальный показатель с начала пандемии. Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1 480 646 жителей страны.
За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровели 1 119 251 человек.