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ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев коронавируса в мире за сутки

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Число новых случаев коронавируса в мире увеличилось за сутки более чем на 445 тыс., что является новым максимумом с начала пандемии, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации организации, общее число случаев превысило 41,57 млн. При этом количество летальных исходов выросло более чем на 6,5 тыс. и составило 1,135 млн.

«Во всем мире по состоянию на 15:34 23 октября 2020 года в ВОЗ было зарегистрировано 41 570 883 подтвержденных случая COVID-19, включая 1 134 940 случаев смерти», — говорится в сообщении.

В России за последние сутки выявлено 17 340 новых случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб. Это максимальный показатель с начала пандемии. Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1 480 646 жителей страны.

За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровели 1 119 251 человек. 

Ранее по теме: В России впервые выявили более 17 000 случаев коронавируса за сутки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных