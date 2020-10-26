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СК возбудил еще два дела из-за ситуации в монастыре на Урале

Ведомости

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту инцидентов в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Ранее этот монастырь захватил схимонах Сергий (Романов), которого позже отлучили от церкви. Он проходит по делам свидетелем, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Герасимову.

«В данном случае возбуждено два уголовных дела по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). В делах нет фигурантов», — сказала Герасимова. По ее словам, доверитель проходит по ним в статусе свидетеля.

6 октября Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. По версии следствия, в период с 2004 по 2019 гг. в монастыре в качестве воспитательных мер били и истязали семерых детей. Четверо из них жили на территории монастыря без родителей.

Среднеуральский монастырь был построен под руководством Сергия Романова. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В сентябре суд екатеринбургской епархии отлучил его от церкви за отрицание коронавируса. В апреле на проповеди Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.

Ранее по теме: Уральского схимонаха Сергия отлучили от церкви

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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