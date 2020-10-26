Депутатов Госдумы попросили взять под контроль дело Сафронова
Инициативная группа по поддержке бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова направила в общественную приемную Госдумы обращение к депутатам с просьбой взять под личный контроль дело Сафронова, рассказали в инициативной группе.
Цель акции — «привлечь внимание депутатов и общественности» к этому делу, пояснили в группе, добавив, что обращения, направленные на имя каждого депутата, «должны быть рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации».
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса России), он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Его срок содержания под стражей продлен до 7 декабря. Сафронова обвиняют в том, что он передал некие материалы спецслужбам Чехии по заданию, которое было получено в 2017 г. На тот момент Сафронов работал спецкором «Коммерсанта».
Сафронов находится в СИЗО, несмотря на личные поручительства более 140 журналистов, политиков и депутатов, говорится в направленных письмах, кроме того, Сафронов никогда не имел доступа к государственной тайне.
Аналогичные обращения будут направлены членам Совета Федерации и ряду чиновников администрации президента России, добавили в инициативной группе.