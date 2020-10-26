Депутатов Госдумы попросили взять под контроль дело Сафронова

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса России), он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Его срок содержания под стражей продлен до 7 декабря. Сафронова обвиняют в том, что он передал некие материалы спецслужбам Чехии по заданию, которое было получено в 2017 г. На тот момент Сафронов работал спецкором «Коммерсанта».