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Депутатов Госдумы попросили взять под контроль дело Сафронова

Ведомости

Инициативная группа по поддержке бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова направила в общественную приемную Госдумы обращение к депутатам с просьбой взять под личный контроль дело Сафронова, рассказали в инициативной группе.

Цель акции — «привлечь внимание депутатов и общественности» к этому делу, пояснили в группе, добавив, что обращения, направленные на имя каждого депутата, «должны быть рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации».

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса России), он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Его срок содержания под стражей продлен до 7 декабря. Сафронова обвиняют в том, что он передал некие материалы спецслужбам Чехии по заданию, которое было получено в 2017 г. На тот момент Сафронов работал спецкором «Коммерсанта».

Сафронов находится в СИЗО, несмотря на личные поручительства более 140 журналистов, политиков и депутатов, говорится в направленных письмах, кроме того, Сафронов никогда не имел доступа к государственной тайне.

Аналогичные обращения будут направлены членам Совета Федерации и ряду чиновников администрации президента России, добавили в инициативной группе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных