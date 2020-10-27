В Роспотребнадзоре спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Наталью Пшеничную. По ее словам, коронавирус в разных странах может быть активен еще минимум полтора года
Пандемия коронавируса пойдет на спад, когда большая часть населения России станет невосприимчива к коронавирусу, отметила Пшеничная. Это может произойти благодаря антителам, которые выработаются после заражения коронавирусом или после вакцинации, или благодаря «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет организму справиться с вирусом, даже если у человека нет антител к нему.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в феврале-марте 2021 г. заболеваемость коронавирусом в России выйдет на устойчивое снижение.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.