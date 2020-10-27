В Роспотребнадзоре спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом

Пандемия коронавируса пойдет на спад, когда большая часть населения России станет невосприимчива к коронавирусу, отметила Пшеничная. Это может произойти благодаря антителам, которые выработаются после заражения коронавирусом или после вакцинации, или благодаря «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет организму справиться с вирусом, даже если у человека нет антител к нему.