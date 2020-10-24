В Роспотребнадзоре ожидают спада заболеваемости коронавирусом в феврале — марте
Заболеваемость коронавирусом в России выйдет на фазу устойчивого снижения в феврале – марте 2021 г., рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в комментарии ТАСС.
По его словам, обычно ученые ожидают сохранения максимального роста заболеваемости на протяжении 28 дней от начала подъема, что составляет два инкубационных периода, после чего должна наступить стабилизация эпидемиологического процесса, но вирус все еще будет распространяться.
«После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль – март, когда мы войдем в фазу снижения», — рассказал Горелов.
Эксперт также призвал россиян соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки, подчеркнув, что до начала массовой вакцинации альтернативы этим мерам профилактики нет.
По информации оперативного штаба, в России за сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 497 167. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 25 821.
Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».