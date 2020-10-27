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Ксения Собчак переболела COVID-19

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Телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Док-ток» на Первом канал сообщила, что переболела COVID-19. Впервые телеведущая провела программу удаленно.

«Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии», — сказала телеведущая в начале программы.

В ходе программы Собчак рассказала, что записала свои ощущения во время болезни в формате видеодневника, кадры которого также были показаны в эфире. В начале болезни у телеведущей была температура 37,8, она отмечала, что состояние «как будто начинается грипп». Она также рассказала, что летом коронавирусом заразился ее сын Платон, «у него было затемнение на КТ», при этом сама ведущая в тот момент не болела, хотя была в тесном контакте с ребенком.

Ранее о том, что у Собчак обнаружен коронавирус, сообщал Telegram-канал Mash. Сама телеведущая опровергла эту информацию.

Ранее по теме: Собчак не подтвердила информацию о заражении COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных