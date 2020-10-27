Ксения Собчак переболела COVID-19
Телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Док-ток» на Первом канал сообщила, что переболела COVID-19. Впервые телеведущая провела программу удаленно.
«Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии», — сказала телеведущая в начале программы.
В ходе программы Собчак рассказала, что записала свои ощущения во время болезни в формате видеодневника, кадры которого также были показаны в эфире. В начале болезни у телеведущей была температура 37,8, она отмечала, что состояние «как будто начинается грипп». Она также рассказала, что летом коронавирусом заразился ее сын Платон, «у него было затемнение на КТ», при этом сама ведущая в тот момент не болела, хотя была в тесном контакте с ребенком.
Ранее о том, что у Собчак обнаружен коронавирус, сообщал Telegram-канал Mash. Сама телеведущая опровергла эту информацию.