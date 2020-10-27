Ксения Собчак переболела COVID-19

В ходе программы Собчак рассказала, что записала свои ощущения во время болезни в формате видеодневника, кадры которого также были показаны в эфире. В начале болезни у телеведущей была температура 37,8, она отмечала, что состояние «как будто начинается грипп». Она также рассказала, что летом коронавирусом заразился ее сын Платон, «у него было затемнение на КТ», при этом сама ведущая в тот момент не болела, хотя была в тесном контакте с ребенком.