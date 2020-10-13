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Собчак не подтвердила информацию о заражении COVID-19

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Телеведущая Ксения Собчак не подтвердила информацию о заражении коронавирусом.

«О, чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна?», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что у Собчак обнаружен коронавирус. По данным канала, телеведущая недавно сдала ПЦР-тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Ранее сегодня стало известно о заражении COVID-19 нападающего итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду.

Ранее по теме: Криштиану Роналду заразился коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных