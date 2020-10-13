Собчак не подтвердила информацию о заражении COVID-19
Телеведущая Ксения Собчак не подтвердила информацию о заражении коронавирусом.
«О, чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна?», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
До этого Telegram-канал Mash сообщил, что у Собчак обнаружен коронавирус. По данным канала, телеведущая недавно сдала ПЦР-тест на COVID-19, который показал положительный результат.
Ранее сегодня стало известно о заражении COVID-19 нападающего итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду.