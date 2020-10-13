Криштиану Роналду заразился коронавирусом

«Криштиану Роналду был освобожден от работы в сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не встретится со Швецией», — сказано в сообщении. Отмечается, что футболист чувствует себя хорошо, течение болезни проходит бессимптомно. Сейчас он находится на изоляции.