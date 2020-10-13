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Криштиану Роналду заразился коронавирусом

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Выступающий за сборную Португалии нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщила Португальская футбольная федерация.

«Криштиану Роналду был освобожден от работы в сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не встретится со Швецией», — сказано в сообщении. Отмечается, что футболист чувствует себя хорошо, течение болезни проходит бессимптомно. Сейчас он находится на изоляции.

Остальные игроки, контактировавшие с Роналду, сдали тесты на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными, так что они продолжат тренировки.

Завтра, 14 октября, в рамках Лиги наций УЕФА должен состояться матч между сборными Португалии и Швеции. Ранее, 11 октября, Португалия сыграла с Францией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных