Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Выступающий за сборную Португалии нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщила Португальская футбольная федерация.
«Криштиану Роналду был освобожден от работы в сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не встретится со Швецией», — сказано в сообщении. Отмечается, что футболист чувствует себя хорошо, течение болезни проходит бессимптомно. Сейчас он находится на изоляции.
Остальные игроки, контактировавшие с Роналду, сдали тесты на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными, так что они продолжат тренировки.
Завтра, 14 октября, в рамках Лиги наций УЕФА должен состояться матч между сборными Португалии и Швеции. Ранее, 11 октября, Португалия сыграла с Францией.