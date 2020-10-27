В Кремле оценили готовность российской медицины к пандемии коронавируса
Ситуация с готовностью российской медицины к пандемии коронавируса гораздо стабильнее, чем во многих передовых странах мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас возможностей в этом плане достаточно много, и ситуация у нас гораздо стабильнее в плане медицинского обеспечения, чем во многих странах мира. Я говорю о передовых странах мира. Это однозначный факт», — сказал Песков.
Пандемия коронавируса – это «совершенно новое» явление, каждая страна реагирует на него в меру своих возможностей, отметил он. При этом, проблемы есть, и они неизбежны, «и суть работы заключается в том, чтобы не превращать их в системные проблемы, вот над этим и ведется работа», — подчеркнул Песков.
Ранее Песков назвал достаточно тяжелой ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, основной удар пандемии пришелся на регионы.
По данным оперативного штаба на 27 октября, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245. Вчера, 26 октября, в стране было выявлено 17 347 новых заболевших за сутки.