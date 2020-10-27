В Кремле оценили готовность российской медицины к пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса – это «совершенно новое» явление, каждая страна реагирует на него в меру своих возможностей, отметил он. При этом, проблемы есть, и они неизбежны, «и суть работы заключается в том, чтобы не превращать их в системные проблемы, вот над этим и ведется работа», — подчеркнул Песков.