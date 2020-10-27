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В Кремле оценили готовность российской медицины к пандемии коронавируса

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Ситуация с готовностью российской медицины к пандемии коронавируса гораздо стабильнее, чем во многих передовых странах мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас возможностей в этом плане достаточно много, и ситуация у нас гораздо стабильнее в плане медицинского обеспечения, чем во многих странах мира. Я говорю о передовых странах мира. Это однозначный факт», — сказал Песков.

Пандемия коронавируса – это «совершенно новое» явление, каждая страна реагирует на него в меру своих возможностей, отметил он. При этом, проблемы есть, и они неизбежны, «и суть работы заключается в том, чтобы не превращать их в системные проблемы, вот над этим и ведется работа», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков назвал достаточно тяжелой ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, основной удар пандемии пришелся на регионы.

По данным оперативного штаба на 27 октября, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245. Вчера, 26 октября, в стране было выявлено 17 347 новых заболевших за сутки.

Ранее по теме: Песков назвал достаточно тяжелой ситуацию с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных