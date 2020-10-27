Роспотребнадзор допустил введение новых ограничений из-за коронавируса
В России могут быть введены дополнительные ограничения, если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях», — сказала глава ведомства.
27 октября Роспотребнадзор обязал людей носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, ли старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Также рекомендовано усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления людей, в частности, торговых площадей. Кроме того, власти регионов должны обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями в пропорции не менее 150 исследований на 100 000 населения (среднесуточно за семь дней).