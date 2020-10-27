Роспотребнадзор допустил введение новых ограничений из-за коронавируса

Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, ли старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Также рекомендовано усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления людей, в частности, торговых площадей. Кроме того, власти регионов должны обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями в пропорции не менее 150 исследований на 100 000 населения (среднесуточно за семь дней).