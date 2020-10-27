В РАН рассказали о людях с естественной защитой от коронавируса
В мире существует группа людей, которая не заболевает COVID-19 даже при неоднократном контакте с зараженными, заявил на сессии «Пандемия COVID-19: вызов современной науке» форума «Здоровое общество 2020» академик Российской академии наук (РАН), директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Однако, чем объясняется такая «защита», пока не известно, добавил он.
«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так», — сказал Тотолян.
При этом академик подчеркнул, что подобную сопротивляемость вирусу у определенной группы людей нельзя объяснить только соблюдением ими всех правил профилактики, в том числе использованием индивидуальных средств защиты.
Также, по словам Тотоляна, ученые заметили, что у доли переболевших коронавирусом граждан антитела не выявляются спустя три месяца. Однако это не означает, что у них нет иммунитета, отметил эксперт. «Это означает, что доступными нам тест-системами у них антитела не выявляются», — пояснил он.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 43,5 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн пациентов. В России, по данным оперштаба на 27 октября, COVID-19 заболели 1 547 774 граждан, причем у 16 550 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 26 589 жителей, 1 158 940 человек выздоровели.