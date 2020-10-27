В России выявили 16 550 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили 16 550 новых случаев коронавируса за суткиЗа сутки умерли 320 человек
В России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245.
Вчера, 26 октября, в стране было выявлено 17 347 новых заболевших за сутки.
В Москве за сутки выявили 4 312 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3 269 пациентов, скончался 61 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+721), Подмосковье (+496), Нижегородская (+369) и Ростовская (+311) области.
В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (405 352), Московская область (84 743) и Санкт-Петербург (58 236).
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 43,5 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. На сайте университета сообщается, что количество заболевших в России составляет 1 520 800. Первое место занимают США (8,7 млн), второе — Индия (7,9 млн), третье — Бразилия (5,4 млн).