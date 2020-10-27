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В России выявили 16 550 новых случаев коронавируса за сутки

За сутки умерли 320 человек
Дарина Бухарова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245.

Вчера, 26 октября, в стране было выявлено 17 347 новых заболевших за сутки.

В Москве за сутки выявили 4 312 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3 269 пациентов, скончался 61 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+721), Подмосковье (+496), Нижегородская (+369) и Ростовская (+311) области.

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В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (405 352), Московская область (84 743) и Санкт-Петербург (58 236).

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 43,5 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. На сайте университета сообщается, что количество заболевших в России составляет 1 520 800. Первое место занимают США (8,7 млн), второе — Индия (7,9 млн), третье — Бразилия (5,4 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных