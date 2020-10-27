В России выявили 16 550 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве за сутки выявили 4 312 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3 269 пациентов, скончался 61 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+721), Подмосковье (+496), Нижегородская (+369) и Ростовская (+311) области.